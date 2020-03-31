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Muğla'da bin 250 koronavirüs hızlı tanı kiti dağıtıldı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yeni tip koranavirüs (kovid-19) ile mücadelede kullanılan ve 15 dakika da sonuç veren bin 250 hızlı tanı kitinin Muğla Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildiğini bildirdi.

31.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:02
Muğla'da bin 250 koronavirüs hızlı tanı kiti dağıtıldı
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yeni tip koranavirüs (kovid-19) ile mücadelede kullanılan ve 15 dakika da sonuç veren bin 250 hızlı tanı kitinin Muğla Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildiğini bildirdi.
Gökcan, yaptığı yazılı açıklamada, Muğla'da koronavirüsle mücadele için alınan önlemleri ve yardım faaliyetlerini 24 saat aralıksız takip ettiğini belirtti.
Koranavirüsle mücadelede kullanılan ve 15 dakika da sonuç veren bin 250 adet hızlı tanı kitinin Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildiğini açıklayan Gökcan, şunları kaydetti:
"Hızlı tanı kitleri, il müdürlüğümüz tarafından 13 ilçedeki özel ve kamu hastanelerine ulaştırıldı. Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler sonrasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Araştırma Hastanemizde bulunan PCR Cihazının Kovid-19 tanısında kullanılması için yetki alındı. Bu şüpheyle gözetim altına alınan vatandaşlarımızın incelemesi Muğla'daki laboratuvarlarda yapılacak. Bu çalışma için gereken malzeme eksikleri de tamamlandı."
Gökcan açıklamasında, hastanelerde görevli sağlık çalışanlarının kullandığı sağlık malzemelerinin de hızlıca temin edilerek, sağlık çalışanlarına ulaştırıldığını ifade etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Yelda Erol Gökcan, Milletvekili, AK Parti, Muğla, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Muğla'da bin 250 koronavirüs hızlı tanı kiti dağıtıldı - Haberler

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