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Muğla'da bir aktar Kovid-19'la mücadele için ücretsiz sabun dağıtıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir aktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla temizliğe dikkat çekmek amacıyla ücretsiz sabun dağıtıyor.

22.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:18
Muğla'da bir aktar Kovid-19'la mücadele için ücretsiz sabun dağıtıyor
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde bir aktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla temizliğe dikkat çekmek amacıyla ücretsiz sabun dağıtıyor.
Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak'ta iş yeri bulunan aktar Yasemin Koç, komşu esnafın da desteğiyle sabunları ücretsiz dağıtmaya karar verdi.
"Askıda sabun" kampanyası başlatan Koç, iş yeri önündeki sepetlerin üzerine "Suya ve sabuna dokunun", "Askıda sabun. Ücretsiz" yazısı asarak, sabunları dağıtmaya başladı.
Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak zor günler yaşadıklarını, herkesin birbirine yardımcı olması gerektiğini söyledi.
Bazı fırsatçıların kolonya, temizlik malzemesi gibi ihtiyaçları fahiş fiyatlardan satmasını da protesto ettiklerini vurgulayan Koç, "Kampanya ile temizliğe de dikkat çekmek istiyoruz. Bu salgından dışarı çıkmayarak ve temiz kalarak kurtulabiliriz. Herkes uyulması gereken kuralları yerine getirmeli. İnşallah bir an önce kötü günleri geride bırakırız." dedi.
Koç, dağıtmaya başladığı bin sabunun bitmesinin ardından destekçi esnaflarla kampanyaya devam edeceklerini kaydetti.
İlçe sakinlerinden Firdevs Manavracı da uygulamanın kendisini memnun ettiğini ve esnafın örnek bir davranış sergilediğini dile getirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Cumhuriyet Mahallesi, Yasemin Koç, Fethiye, Muğla, Güncel

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