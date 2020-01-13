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Muğla'da bir bekçi dağdaki kurtları fotokapanla görüntüledi

Muğla'da bekçi Mustafa Taner, dağdaki kurtları fotokapanla görüntülemeyi başardı.

13.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:16Muğla'da bir bekçi dağdaki kurtları fotokapanla görüntüledi
'da bekçi Mustafa Taner, dağdaki kurtları fotokapanla görüntülemeyi başardı.
ilçesinde Emniyet Müdürlüğünde bekçilik yapan Taner, çocukluğundan bu yana belgesellerde ilgiyle izlediği ve yakından görmek istediği kurtları görüntülemek için fotokapan satın aldı.
Motosikletiyle 1550 metre yüksekliğindeki Göktepe Dağı'na çıkan ve kurt izlerine rastlayan Taner, soğuk havaya rağmen fotokapanı yerleştirdi.
Kasaptan aldığı etleri fotokapanın çevresine bırakan Taner, her gün görüntülerini izlemek için dağa çıktı.
Taner, yaklaşık bir ay sonra fotokapana 5 kurt ve 1 vaşağın yakalandığını fark etti.
Kurtların etleri yediği ve uluduğu anlar ile bir vaşağın yer aldığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayan bekçinin paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Taner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtlara hayranlık duyduğunu ve bir süredir onlarla ilgili araştırma yaptığını söyledi.
Kar, yağmur, çamur demeden büyük emek harcayarak çalışmalarını yürüttüğünü anlatan Taner, "Fotokapandan kurtları izleyince heyecanlandım. Bu hayvanların korunmasına katkı sunmak için çektiğim görüntüleri yetkililerle de paylaşacağım. Bundan sonra da çalışmalarım devam edecek." diye konuştu.
Taner, sosyal medyada paylaştığı görüntüleri çok sayıda kişinin izlemesinin ve güzel yorumlar yapmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kavaklıdere, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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