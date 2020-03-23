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Muğla'da bir evde kumar oynayan 13 kişiye işlem yapıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde kumar oynadıkları tespit edilen 13 kişiye idari para cezası uygulanırken, kumar oynamak için yer temin ettiği iddia edilen şüpheliye adli işlem başlatıldı.

23.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:52
Muğla'da bir evde kumar oynayan 13 kişiye işlem yapıldı
Muğla 'nın Milas ilçesinde bir evde kumar oynadıkları tespit edilen 13 kişiye idari para cezası uygulanırken, kumar oynamak için yer temin ettiği iddia edilen şüpheliye adli işlem başlatıldı.
Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacı İlyas Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, ev ortamında kumar oynattığı öne sürülen A.D hakkında, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlattı.
Ekipler, evde bulunan ve 8'i masa başında kumar oynarken yakalanan 13 kişiye ise idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Milas, Muğla, Güncel

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