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Muğla'da bir hayırsever ihtiyaç sahiplerinin market borcunu ödedi

Muğla'nın Milas ilçesinde bir hayırsever, maddi durumu iyi olmayanların marketin veresiye defterine yazdırdıkları yaklaşık 3 bin liralık borcunu ödedi.

07.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:00
Muğla'da bir hayırsever ihtiyaç sahiplerinin market borcunu ödedi
Muğla 'nın Milas ilçesinde bir hayırsever, maddi durumu iyi olmayanların marketin veresiye defterine yazdırdıkları yaklaşık 3 bin liralık borcunu ödedi.
Market sahibi Ekrem Güçlü, sabah saatlerinde iş yerine gelen bir kişinin mahallede işsiz ve ihtiyaç sahiplerinin olup olmadığı yönünde sorular sorduğunu söyledi.
İhtiyaç sahiplerinin veresiye defterindeki borçlarını gösterdiğini belirten Güçlü, "İsminin açıklanmamasını isteyen hayırsever, maddi durumu iyi olmayan 7 vatandaşımızın veresiye defterindeki yaklaşık 3 bin liralık borçlarını ödedi. Allah, kandil gününde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren hayırseverimizden razı olsun, hayrını kabul etsin." diye konuştu.
İşi dolayısıyla mahalledeki ihtiyaç sahiplerinin çoğunu bildiğini kaydeden Güçlü, hayırseverin ayrıca evinden çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan birçok yaşlıya da erzak yardımında bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sabah, Milas, Muğla, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Muğla'da bir hayırsever ihtiyaç sahiplerinin market borcunu ödedi - Haberler

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