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Muğla'da bir kişi bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu ve içerisinde 1930 lira ile 100 dolar olan cüzdanın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

27.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:56
Muğla'da bir kişi bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu ve içerisinde 1930 lira ile 100 dolar olan cüzdanın sahibine ulaştırılmasını sağladı.
Şehir merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde eşiyle yürüyen Metin Kılıç, yerde bir cüzdan olduğunu fark etti. Kılıç, sahibine ulaştırılması amacıyla cüzdanı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Kimlik bilgilerinden Fatih A'ya ait olduğu belirlenen ve içerisinde 1930 lira ile 100 dolar olan cüzdan, sahibine teslim edildi.
Metin Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, cüzdanı bulduğunda içine bakmadığını ve hemen polise gittiğini söyledi.
Tüm dünyanın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşadığını belirten Kılıç, "Herkesin birbirine yardımcı olması gerekiyor. Ben de bulduğum cüzdanı sahibine teslim ettim." dedi.
Fatih A. ise cüzdanını kendisine ulaştırdığı için Metin Kılıç'a teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Metin Kılıç, Fethiye, Muğla, Güncel

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