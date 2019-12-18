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Muğla'da bir kişi üzerinde "Allah" lafzını andıran şekil bulunan cennet hurmasını saklıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, üzerinde "Allah" lafzını andıran şekil bulunduğu için cennet hurmasını saklıyor.

18.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:03Muğla'da bir kişi üzerinde
'nın ilçesinde bir kişi, üzerinde "Allah" lafzını andıran şekil bulunduğu için cennet hurmasını saklıyor.
Menteşeoğlu Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Varlı (43), bahçesinde kopardığı cennet hurmasının üzerinde Arapça "Allah" yazısını andıran şekil bulunduğunu fark etti.
Hurmayı saklayan Varlı, gazetecilere, yemek için dalından kopardığı meyvedeki şekli görünce çok şaşırdığını söyledi.
Hurmadaki şekli görenlerin meyveyi kendisinden istediğini anlatan Varlı, parayla kıyaslamadığı meyveyi koruduğunu dile getirdi.

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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