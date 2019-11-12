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Muğla'da "Bitcoin" dolandırıcılığı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir alışveriş merkezinde iş yeri kiralayan kişinin, kripto para "Bitcoin" karşılığında çok sayıda turizmci ve esnafı dolandırarak ortadan kaybolduğu bildirildi.

12.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 23:40Muğla'da
'nın ilçesinde bir alışveriş merkezinde iş yeri kiralayan kişinin, kripto para "Bitcoin" karşılığında çok sayıda turizmci ve esnafı dolandırarak ortadan kaybolduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde elektronik malzeme ve yedek parça satışı yapan K.Ö, "Bitcoin" isimli kripto para karşılığında ilçedeki çok sayıda esnaftan yüksek kar payı vaadiyle para topladı.
Para topladığı kişilere bir süre "yüksek kar payı" ödemesi yapan K.Ö, üç yıl önce iş yerini kapatarak ortadan kayboldu.
Para topladığı esnaflardan bazıları K.Ö'ye ulaşamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla Marmaris 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.
Mahkeme tebligatının iş yerinin kapalı olması tebliğ edilememesi ve K.Ö'ye ulaşılamaması nedeniyle sanığın duruşmalara zorla getirilmesine karar verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, K.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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