Muğla'da botları su alan 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken botları su alan 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum Karaada'nın yaklaşık 7 mil açığında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, bölgeye hareket etti.
Ekipler, su alan bottaki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.
Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, sahil güvenlik botuyla Turgutreis
İskelesi'ne getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Öte yandan, bir kişinin de bot su almaya başlayınca yüzerek kıyıya çıktığı belirlendi.
Kaynak: AA
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