Muğla'da Cesedi Bulunan Kişiye Otomobil Çarpmış

Muğla'da kara yolunda cesedi bulunan kişiye otomobilin çarptığı belirlendi.
Alınan bilgiye göre, 8 Aralık'ta Muğla-Fethiye kara yolu Sarayyanı mevkisinde Erol Canlı'nın hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Canlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, incelenen güvenlik kamerası kayıtlarından Nihat K'nin kullandığı otomobilin Canlı'ya çarptığını ve sürücünün kaçtığını belirledi.
Gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Fethiye,Jandarma,Muğla
11 Aralık 2018 Salı 14:00