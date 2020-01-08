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Muğla'da cezaevi firarisi uyuşturucu maddeyle yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "uyuşturucu madde ticareti yapmak"tan hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.

08.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:36Muğla'da cezaevi firarisi uyuşturucu maddeyle yakalandı
'nın Bodrum ilçesinde, "uyuşturucu madde ticareti yapmak"tan hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, firari F.Ö'nin kentte olduğu ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
F.Ö, Turgutreis Mahallesi'nde kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlünün ev ve otomobilinde yapılan aramada, çok miktarda uyuşturucu hap ile 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö, yeniden cezaevine gönderildi.

Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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