Haberler » Güncel » Muğla'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı - Haber

Muğla'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

09.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:12Muğla'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı
'nın ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hoca Bedrettin Mahallesi'nde iki gün önce yolda yürüyen bir kadının cinsel tacize uğraması üzerine, Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu eşkali belirlenen H.U (25), caddede yürürken polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:45  Ayılara yem vermeye giden ekip Nemrut Dağı'nda mahsur kaldı - Haber
19:45  Gaziantep şehidini uğurladı - Haber
19:45  Bitlis yavru ayılara yem bırakmaya giden ekip aracın paleti kırılınca karda mahsur kaldı-2 - Haber
19:45  Spor ittifak holding konyaspor - cesar grup ümraniyespor 0-0 - Haber
19:44  Vali Doruk: "Yeni Yusufeli 21. yüzyılın en modern ilçesi olacak" - Haber
18:42  Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Haber
18:27  Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
9.01.2020 19:49:40