Muğla'da "Çıntar" Festivali

Muğla
'nın Menteşe
ilçesinde, Ege
Bölgesi'nde ormanlık alanlarda doğal ortamda yetişen mantar türlerinden "çıntar" için festival düzenlendi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün
, pazar yerinde düzenlenen festivalin açılışında, çıntarın Muğla mutfağında yoğun olarak kullanıldığını söyledi.
Çıntarın, Ege Bölgesi'nde ormanlık alanlarda doğal ortamda yetişen mantar türlerinden olduğunu aktaran Gürün, "Çıntar, bilinirliğinin artmasıyla kırsal kesimde yaşayan köylülerimiz için de önemli bir gelir kaynağı haline geldi." dedi.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş
de festivali geleneksel hale getireceklerini ifade etti.
Vatandaşların özellikle kasım ve aralıkta çıntara rağbet gösterdiğini vurgulayan Gümüş, "Çıntar, bölge halkımız tarafından da sevilerek tüketilen bir mantar türü. Amacımız bölgemize gelen misafirlere de bu ürünü tanıtmak." diye konuştu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı da çıntarın çok lezzetli bir mantar türü olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından Gürün ile Gümüş, mangalda pişirdikleri çıntarları vatandaşlara dağıttı. Pidesi yapılan, közde pişirilen çıntarları almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu.
Menteşe,Ege,Muğla
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:14