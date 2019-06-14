Muğla'da çocuğa şiddet iddiası

Muğla'nın Datça ilçesinde, 3 yaşındaki çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen annesi ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, bir kadının çocuğunu erkek arkadaşıyla birlikte dövüp tek başına bir eve kilitlediği ihbarı üzerine adrese gitti.

Muhtar Ermiş ve beraberindekiler, ağlama sesi duydukları evin kapısının üzerindeki anahtarı açıp içeri girdi. Oturma odasında her iki gözü de morarmış halde ağlarken bulunan 3 yaşındaki B.T, muhtarlığa götürüldü.

Burada sakinleştirilen çocuk, daha sonra jandarma ekiplerince Datça Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Savcılığın talimatı üzerine çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen ve bir otelde bulaşıkçılık yaptığı belirlenen annesi Ayşe K. ile iki yıldır birlikte yaşadığı iddia edilen erkek arkadaşı Erdal D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Öte yandan B.T'nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bir sığınmaevinde koruma altına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA