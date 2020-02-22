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Muğla'da çukura düşen köpek yavrularını itfaiye kurtardı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kullanılmayan bir evdeki çukura düşen 5 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

22.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:58Muğla'da çukura düşen köpek yavrularını itfaiye kurtardı
'nın ilçesinde, kullanılmayan bir evdeki çukura düşen 5 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Pınar Mahallesi'nde kullanılmayan bir evin tuvalet çukurundan köpek seslerini duyan Bekir Kanat, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ve 5 metrelik çukurun betonunu kırarak merdiven yardımıyla aşağıya inen itfaiye ekipleri, 5 köpek yavrusunu yukarı çıkardı.
Ekipler ve çevredeki vatandaşlar, uzun süredir aç kalan köpek yavrularına süt verdi. Köpeklerin sahibi Kanat ise ekiplere teşekkür etti.

Köyceğiz, İtfaiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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