Haberler » Güncel » Muğla'da dağda mahsur kalan kişiyi itfaiye ve AKUT ekipleri kurtardı - Haber

Muğla'da dağda mahsur kalan kişiyi itfaiye ve AKUT ekipleri kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dağda mahsur kalan kişi itfaiye ve AKUT ekiplerince kurtarıldı.

02.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:20Muğla'da dağda mahsur kalan kişiyi itfaiye ve AKUT ekipleri kurtardı
'nın ilçesinde dağda mahsur kalan kişi itfaiye ve AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ramis Demircan (23) Mahallesi'ndeki dağlık ve sarp arazide yürüyüşe çıktı.
Yörede İçmeler Kanyonu olarak bilinen bölgede yolunu kaybederek çıktığı kayalıklarda mahsur kalan Demircan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Olay yerine itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahalle sakinlerinin de yardımıyla bir saatlik çalışma sonucunda ulaştıkları Demircan'ı güvenli bölgeye indirdi.
Demircan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Marmaris, İçmeler, İtfaiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:20 Uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama - Haber
21:18 Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi - Haber
21:18 Engelli bireylerden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü konseri - Haber
21:16 Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber
21:16 İzmir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Haber
21:11 Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi - Haber
21:00 Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Haber
20:10 Uludağ'da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı! Özel Harekat da bölgeye gidiyor - Haber
19:24 İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor - Haber
19:04 Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
2.12.2019 21:26:58