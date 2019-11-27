Haberler » Güncel » Muğla'da darbettikleri kişinin parasını aldıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı - Haber

Muğla'da darbettikleri kişinin parasını aldıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağma suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

27.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:52Muğla'da darbettikleri kişinin parasını aldıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı
'nın ilçesinde, yağma suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
ekipleri, Mahallesi'nde alçı işiyle uğraşan bir kişinin ormanlık alana götürülerek darbedildiği ve cebindeki 800 lirasının zorla alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen A.G. ve H.D, Güvercinlik Mahallesi'nde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mağdur Ahmet D, yaptığı açıklamada, "işe gidiyoruz" bahanesiyle araçla götürüldüğü ormanlık alanda saatlerce darbedildiğini öne sürdü.
İki şüphelinin kendisine, işi bırakmalarına sebep olduğu için saldırdığını iddia eden Ahmet D, "Bana kumpas kurdular. Kendileriyle hiçbir şekilde husumetimiz yoktu. Yapanlardan birisini iki yıldır tanıyordum, diğer kişiyle ise yeni tanışmıştım. Cebimden 800 liramı aldılar. Beni kabloyla ağaca asmaya çalıştılar. Omuzlarımda, kollarımda ve bacaklarımda darp izlerim var. Ormanda kaçarak kurtuldum. Her ikisinden de şikayetçiyim." diye konuştu.

Güvercinlik, Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:47 Kimlik çıkarırken yakalanan kadın terörist: Benden mayo giymemi istediler (2)
14:47 2019'da 65 bin 772 adet 'Su kuşu' sayıldı
14:47 Cem Mansur Dokuz Yıl Sonra CRR'de konser yönetti
14:46 Arnavutköy'de "korsan otopark" operasyonu : 450 jandarma katıldı
14:46 Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına iki gözaltı
14:44 Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:50 Mansur Yavaş: Belediyenin eski dönemden 8,5 milyar lira borcu var
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
13:14 Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
27.11.2019 14:48:12