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Muğla'da deniz çekildi! Depremle alakası var mı?

Muğla'nın Ula ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Akyaka'da deniz suyu, 30 metre kadar çekildi. Çekilmenin Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi.

23.01.2020 20:46 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:53

ilçesine bağlı 'da, gel-git sonrası denizde yaklaşık 30 metre çekilme meydana geldi. İlk kez denizde çekilmeyi görenler şaşkınlık yaşarken, bir yandan da doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

HER YIL OLUYOR

Kıyıda kumlarda adacıklar oluştu, çocuklar adacıkların üzerinden atlayarak uzun süre oyun oynadı. Çevredeki esnaf ve balıkçılar da denizdeki çekilmenin her yıl olduğunu belirtti.

"DEPREMLERLE İLGİSİ YOK"

Balıkçılardan biri, şunları söyledi: "Denizin çekilmesi her yıl bu aylar içinde meydana geliyor. Son Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi yok. Bu tamamen doğa olayıdır. Korkulacak bir şey yok."

Muğla'da deniz çekildi! Depremle alakası var mı?

Akyaka, Ege, Ula, Yaşam


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23.01.2020 22:15:57