Muğla'da Deniz Kaplumbağaları İçin "Ay Işığı" Projesi

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:30



15 Aralık 2018 Cumartesi 12:30

Muğla Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından deniz kaplumbağalarının korunması, yerli ve yabancı turistlerin bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan "Ay Işığı" projesi hayata geçirildi.Okulun Denizcilik Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan iki aşamalı projenin ilk ayağında, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska tarafından öğrencilere yönelik deniz kaplumbağaları hakkında eğitim semineri düzenlendi.Köyceğiz Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Prof. Dr. Kaska, öğrencilere DEKAMER'in yaptığı çalışmalar, faaliyet gösterdiği bölgeler, deniz kaplumbağalarının ekosistemdeki önemi ve deniz kaplumbağalarının hayat döngüsü gibi konularda bilgi verildi.Deniz kaplumbağalarının elle beslenmemesi gerektiği konusuna dikkati çeken Kaska, yaralı bir deniz kaplumbağası görüldüğünde yapılması gerekenler ve yaralı deniz kaplumbağalarının raporlanmasına vurgu yaptı.- "Turistleri deniz kaplumbağaları hakkında bilgilendirecekler"Denizcilik Alanı öğretmeni Emre Karakaş ise projeyle, eğitim alan öğrencilerin yaz dönemi stajlarında deniz kaplumbağalarına ve onların yaşam alanlarına daha dikkatli ve bilinçli bir gözle bakmalarının sağlanmasının amaçlandığını söyledi.Öğrencilerin staj yaptıkları teknelerde tura çıkan yerli ve yabancı turistlere deniz kaplumbağalarıyla ilgili rehberlik yapabileceklerini belirten Karakaş, şunları kaydetti:"Her yıl okulumuz 150 yat ve tekneye staj için öğrenci gönderiyor. Bilindiği gibi teknelerde deniz kaplumbağaları bazı yerli ve yabancı turistler tarafından elle besleniyor. Bu da kaplumbağalar için zararlı. Çocuklarımız bu eğitimi aldı. Yerli ve yabancı turistlere bunun zararlarını anlatabilecekler. Eğitim alan bir öğrencimiz aynı anda belki 15-20 turisti deniz kaplumbağaları hakkında bilinçlendirebilecek. Projenin ikinci aşamasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Projeyle bölgemizde yaşayan deniz kaplumbağalarıyla ilgili farkındalık yaratmak, bilinç oluşturmak ve DEKAMER'in çalışmalarına dikkati çekmek istiyoruz."