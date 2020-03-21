Muğla'da denizde iki erkek cesedi bulundu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde iki erkek cesedi bulundu.
21.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:06
Muğla 'nın Marmaris ilçesinde denizde iki erkek cesedi bulundu.
Sahil Güvenlik ve dalgıç polis ekiplerince, Gökova Körfezi Balıkaşıran mevkisinde iki erkek cesedi olduğu fark edildi.
Ekipler, cesetleri Çatı Koyu'ndan karaya çıkardı.
Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürülen cesetlerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
Sahil Güvenlik ve dalgıç polis ekiplerince, Gökova Körfezi Balıkaşıran mevkisinde iki erkek cesedi olduğu fark edildi.
Ekipler, cesetleri Çatı Koyu'ndan karaya çıkardı.
Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürülen cesetlerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA