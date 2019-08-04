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Muğla'da denizde mahsur kalan 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında denizde mahsur kalan 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

04.08.2019 23:51 Muğla'da denizde mahsur kalan 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında denizde mahsur kalan 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 22 düzensiz göçmen, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek için Ege Denizi'ne açıldı.
Bir süre yol aldıktan sonra botun motoru Aktur açıklarında arızalandı. Denizde mahsur kalan düzensiz göçmenler, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirerek yardım talep etti.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, 22 kişiyi bota alıp Datça Limanı'na getirdi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Ege Denizi, Yunanistan, Datça, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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