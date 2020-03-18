Muğla'da denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
18.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:54
Muğla 'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden iki gün önce balık tutmak için 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldıktan sonra haber alınamayan Metin Zınk, Erdoğan İnce ve Özkan Akıncı'yı bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin iki bot, bir uçak, bir mobil radar timiyle başlattığı çalışmalara Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi de katılıyor.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Dalgıç ekipleri, botlarla Gökova Körfezi'nde tarama yapıyor.
Jandarma ve AFAD ekipleri de karadan kıyı ve kıyıya yakın bölgelerde arama yaparken kayıpların bazı yakınları da taramaya kıyıdan destek veriyor.
Ekipler, henüz tekne ve kayıp kişilere ait bir iz ve bulguya ulaşamadı.
Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden iki gün önce balık tutmak için 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldıktan sonra haber alınamayan Metin Zınk, Erdoğan İnce ve Özkan Akıncı'yı bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin iki bot, bir uçak, bir mobil radar timiyle başlattığı çalışmalara Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi de katılıyor.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Dalgıç ekipleri, botlarla Gökova Körfezi'nde tarama yapıyor.
Jandarma ve AFAD ekipleri de karadan kıyı ve kıyıya yakın bölgelerde arama yaparken kayıpların bazı yakınları da taramaya kıyıdan destek veriyor.
Ekipler, henüz tekne ve kayıp kişilere ait bir iz ve bulguya ulaşamadı.
Kaynak: AA
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