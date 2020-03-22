Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Muğla'da denize açıldıktan sonra haber alınamayan kişinin cesedi bulundu - Haberler

Muğla'da denize açıldıktan sonra haber alınamayan kişinin cesedi bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden Metin Zınk'ın da cesedi bulundu.

22.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:44
Muğla'da denize açıldıktan sonra haber alınamayan kişinin cesedi bulundu
Muğla 'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden Metin Zınk'ın da cesedi bulundu.
Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan Zınk'ı bulmak için yürütülen çalışmalara, gece verilen aranın ardından sabah yeniden başlandı.
Gökova Körfezi'ndeki çalışmalar, Marmaris ve Datça kıyılarında yürütüldü. Hava destekli çalışmalarda Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı iki bot, bir mobil radar timi, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi görev yaptı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Dalgıç ekipleri ise botlarla arama çalışmalarına katıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri karadan kıyı ve kıyıya yakın bölgelerde çalışma yürüttü.
Çalışmalar sonucunda Sahil Güvenlik Dalış Timi ekipleri, Datça Kuzey'i Gerence Burnu mevkisinde kıyıya vurmuş erkek cesedi buldu. Denizden çıkarılan cesedin Metin Zınk'a ait olduğu belirlendi.
Haberin ardından Zınk'ın yakınları gözyaşı döktü.
Olay
Marmaris'te yaşayan Erdoğan İnce, Metin Zınk ve Özkan Akıncı, 15 Mart Pazar günü sabah Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden tekneyle denize açılmış, kendilerinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.
Arama ekiplerince dün, Marmaris Güllük Burnu açıkları ve Bördübet Koyu'nda İnce ve Akıncı'nın cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Marmaris, Datça, Sabah, Muğla, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Haberler
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği’nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz

Son Dakika Güncel Haberleri

Evde kalan çocukların ailelerine oyun önerisi - Haber Tunceli'de bottan Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - Haber İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma... - Haber Genelge kapsamında olmakla birlikte, hizmetine ihtiyaç duyulabilecek kamu görevlileri ile eczacılar... - Haber Rusya'dan İtalya'ya yapılacak tıbbi yardım hazırlıkları tamamladı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var - Haber ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı - Haberler
Loading