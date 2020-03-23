Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Muğla'da devrilen forkliftin altında kalan işçi yaralandı - Haberler

Muğla'da devrilen forkliftin altında kalan işçi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi yaralandı.

23.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:00
Muğla'da devrilen forkliftin altında kalan işçi yaralandı
Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi yaralandı.
Sahil Ceylan Mahallesi Çaygözü mevkisindeki dere temizliği sırasında kesilen ağaçlar, Mustafa Korkmaz'ın kullandığı forklifte yüklendi.
Bir anda devrilen forkliftin altında kalan Korkmaz, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Korkmaz, sevk edildiği Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Korkmaz, Seydikemer, Muğla, İşçi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı Haberler
Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Haberler
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Tokat'ta koronavirüs tedbirleri - Haber Giresun ve Trabzon'da koronavirüsle mücadele önlemleri - Haber Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Türkiye, çok sayıda sığınmacıyla yalnız bırakılmamalı" - Haber Nijerya'da 8 üst düzey Boko Haram üyesi yakalandı - Haber 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber
Loading