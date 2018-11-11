Muğla'da dijital bahis operasyonu

Muğla
'da dijital bahis operasyonuMuğla Emniyet Müdürlüğü
Asayiş ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından Muğla'da ilk defa düzenlenen dijital bahis operasyonunda 33 kişi gözaltına alınırken sanal ortamda dönen paranın 5 milyon TL olduğu açıklandı.
MUĞLA - Muğla'da ilk defa kapalı devre yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynatan 33 kişi gözaltına alınırken, devam eden operasyon kapsamında habis oynayan 26 kişi hakkında Futbol
ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında 5'en bin TL para cezası uygulandı. Şubat ayından bu yana devam eden takip sonrası bir grup şahsın yasadışı bahis oynattıkları bilgisine ulaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
ile koordineli olarak yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Muğla, İzmir
ve Denizli
illerinde gözaltı işlemleri arama ve el koyma işlemleri eş zamanlı olarak başlatılırken, yasa dışı bahis oynatan 33 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 100 ün üzerinde cep telefonu ve bilgisayara el konuldu. Operasyonda İlk aşamada 43 bin TL ele geçirildi. Yapılan aramalarda 4 adet kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.3 grup tespit edildiMuğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri düzenlenen kapalı devre bahis operasyonunda şu ana kadar 3 grup tespit edildiğini, operasyonunun halen devam ettiği açıklandı. Muğla'da ilk defa düzenlenen kapalı devre bahis operasyonunun önümüzdeki günlerde soruşturma kapsamında yeni grupların ortaya çıkabileceği açıklandı.Sanal ortamda dönen para 5 milyon TLKapalı devre bahis operasyonu kapsamında ilk etapta 43 bin TL nakit para ele geçirilirken, sanal ortamda dönen paranın yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenildi. Bu miktarın soruşturmanın bundan sonraki sürecinde artabileceği ve önümüzdeki günlerde yeni grupların belirlenmesi ile yeni gözaltılar olabileceği açıklandı. Gözaltılar sonrası toplam 26 kişiye yasa dışı bahis oynamaktan toplam kişi başı 5 Bin TL olmak üzere toplamda 130 bin TL para cezası kesildi. Hazırlanan soruşturma evrakı gözaltına alınan şahıslar ile birlikte Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak gönderilecek.Kapalı devre yasa dışı bahis sistemiİnternet üzerinden on-line bahis oynanabilen bir site açılmaktadır. Siteler yurt dışından hazır satın alınmakta ve yönetilmektedir. Siteye girişler bir kullanıcı adı ve şifre ile yapılmakta, site içeriği giriş yapılmadığı sürece görülmemektedir. On-line para yatırma ve çekme işlemi yoktur. Site yöneticileri müşterilerini referans yöntemi ile bulmakta, siteye bağlı çok sayıda yönetici ve onlara müşteri portföyü bulunmaktadır. Para alışverişi çoğunlukla elden, bir kısmı bankalar üzerinden on-line yapılmaktadır. Tahsilat ve ödeme günleri sabittir. Nakit ödeme dışında veresiye ödeme de yapılmaktadır. On-line bankacılık para nakillerinde kullanıldığından yasa dışı bahis yöneticileri kendi ya da yakınlarının hesaplarını kullanmak yerine başkalarının banka hesaplarını ve banka kartlarını kullanmaktadır. Sisteme para yatırmak isteyen kişi bağlı olduğu yöneticiye telefonla, mesajla ya da whatsapp gibi uygulamalar üzerinden ulaşıp oynamak istediği miktarı söylediğinde para kendisine verilen üyeliğe tanımlanmaktadır.Yasa dışı bahsin müeyyideleriYasa dışı bahis oynatmak 6 yıla kadar hapis cezası gerektirir. 3 ya da daha fazla kişi tarafından sistem yönetiliyorsa örgütlü suç kapsamındadır ve cezası kat kat fazladır. Yasa dışı bahis oynamak 7258 sayılı kanuna tabidir ve kabahatler kanunu kapsamında kumar oynamak suçundan farklıdır, cezası 5 bin TL ile 20 bin TL arasındadır. Yasa dışı bahis oynatan ve oynayan dışında şahsi banka hesaplarını kullandırmak, yasa dışı bahis oynatana kiralamak suçtur.
11 Kasım 2018 Pazar 17:50