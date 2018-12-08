Muğla'da "Doğa Hakları Çalıştayı"

CHP
Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca
, "Çevre insana hizmet edecek bir varlık değil, insanın da içinde bulunduğu bir değerdir." dedi.
Karaca, CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı öncülüğünde Muğla
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi
'nde düzenlenen "Doğa Hakları Çalıştayı"nda, çevrenin ve doğanın insana hizmet eden bir varlık olarak görüldüğünü söyledi.
Çalıştayın, Türkiye
'nin alanında uzman isimlerin sağlıklı tarım ve gıda ile atık sorunu, kıyıların, SİT alanlarının, ormanların ve yaban hayatının korunması için çözüm önerileri sunacağını ifade eden Karaca, Türkiye'nin dört bir yanından yaşam alanları için mücadele veren insanların bir araya geleceği bir forum yapılacağını da belirtti.
Karaca, bu etkinlikte bir oturumun da Antalya
'da doğa mücadelesi verirken öldürülen Aysin ve Ali Ulvi
Büyüknohutçu çifti anısına yapılacağını aktardı.
Çevreyi korumanın ve ona sahip çıkmanın öneminden bahseden Karaca, "Çevre insana hizmet edecek bir varlık değil, insanın da içinde bulunduğu bir değerdir." diye konuştu.
CHP olarak doğa hakları ve çevre konusunda bir politika belgesi oluşturmak istediklerini vurgulayan Karaca, daha sonra bu politika belgesini uygulama için hayata geçireceklerini kaydetti.
Karaca, çalıştaydan çıkacak sonuçların CHP'nin yerelde ve genelde uygulayacağı doğa hakları mücadelesi ve politikalarına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal
ise çalıştayla ülkedeki en önemli sorunlardan birinin gündeme getirildiğini belirtti.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün
ise göreve geldikleri günden itibaren Muğla ve ilçelerinde çevre ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aydın
'ın Efeler
ilçesinde yapılması planlanan jeotermal enerji santraline karşı çıkan bir grup mahalleli de çalıştaya katıldı.
Yedi oturumda yapılan ve yarın sona erecek çalıştayda farklı üniversitelerden çok sayıda öğretim üyesi sunum yaptı.
Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi,Gülizar Biçer Karaca,Muğla,Cumhuriyet Halk Partisi
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:53