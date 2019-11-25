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Muğla'da doktorlardan "Köy Çocukları İçin Hediyeler" sosyal sorumluluk hareketi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan öğretim üyeleri ve doktorlar, ilkokul öğrencilerinin kışlık kıyafet ihtiyacını karşıladı.

25.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:00Muğla'da doktorlardan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan öğretim üyeleri ve doktorlar, ilkokul öğrencilerinin kışlık kıyafet ihtiyacını karşıladı.
Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve doktorları, "Köy Çocukları İçin Hediyeler" sosyal sorumluluk hareketiyle Menteşe ilçesi Dağpınarı İlkokulunda okuyan öğrencilerin ihtiyaçlarını belirledi.
Dr. Nima Remzi tarafından okula götürülen hediye paketleri, öğretmenlerin yardımıyla ihtiyaç sahibi 11 öğrenciye verildi. Hediye paketlerini açan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.
Remzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyadaki en önemli şeyin bir çocuğun yüzünü güldürebilmek olduğunu ve bunun için öğrencilere her yıl yardımda bulunduklarını söyledi.
Çocukların hediyelerini alırkenki mutluluklarının kendisini çok etkilediğini anlatan Remzi, "İnsan o an daha çok çocuğa ulaşmak ve daha çok çocuğu sevindirmek istiyor." dedi.
Dağpınarı İlkokulu öğretmeni Ferhat Direkçi de öğrencilere hediye alarak okullarına kadar getiren yardımsever doktorlara teşekkür etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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