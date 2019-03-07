Muğla'da Dolandırıcılık Operasyonu

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve polis ekiplerince sahte kimlikle yakalanan zanlı tutuklandı.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, hakkında 45 il ve ilçede 84 ayrı dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan B.D'nin Bodrum'da bulunduğunu belirledi. Konacık
Mahallesi'nde bir iş yerinde olduğu belirlenen şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.
Üzerinde başkasına ait sahte kimlik ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis, Bodrum, Muğla, Güncel
Kaynak: AA