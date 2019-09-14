Haberler » Güncel » Haber

Muğla'da dolandırıcılık operasyonu

Muğla merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

14.09.2019 11:40Muğla'da dolandırıcılık operasyonu
Muğla merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu kurumlarıyla irtibatlı olduğunu belirterek, icradan ucuz ev, arsa ve araba alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Fethiye merkezli İzmir, Antalya, İstanbul ve Çanakkale'de 45 kişiyi mağdur ettiği tespit edilen D.E, M.Ü.T, D.A, H.M, K.Ö. ile K.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.E, M.Ü.T, D.A. ve H.M. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. K.Ö. ile K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:20 Siper ettiği beton direk hayatını kurtardı
17:19 Mardin'deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu
17:19 - Hong Kong'ta Pekin Yanlıları da Sokağa İndi- İki Grup Arasında Çatışma Çıktı
17:18 Fetö sanığı eski savcı gültekin avcı yeniden gözaltında
17:18 Prof. Dr. Murat Yurtcan, TÜ Rektör yardımcılığına atandı
17:18 Şehidin babası dualarla defnedildi
17:18 İklim aktivistleri Başkan Soyer'i ziyaret etti