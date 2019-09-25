Haberler » Güncel » Haber

Muğla'da "dumansız araçlar" uygulaması

Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

25.09.2019 16:16Muğla'da
Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.
Kent merkezindeki Cumhuriyet ve Haluk Özsoy caddeleri ile eski otogar önünde uygulama yapan polis ekipleri, sürücüler ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
Araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen sürücü ve yolculara 153'er lira ceza kesildi.
Denetimde ayrıca seyir halindeyken cep telefonuyla konuşanlara da ceza uygulandı. Uygulama kapsamında şüpheli görülen araçlar arandı, araçlardaki kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:25 'Öğrencilerin yüzde 50'si cevap vermişse bu önemli başarı kriteridir
17:24 Çocuklar ameliyata "güle oynaya" gidiyor
17:24 Adana'daki terör saldırısı
17:24 Selden zarar gören çiftçilere 5 milyon liralık tohum desteği
17:24 Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı
17:23 Kızılay'dan İtfaiyeye ziyaret
17:23 Biyonik kulakla ilk defa işiten Yusuf'a sürpriz teklif