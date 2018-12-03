Muğla'da Dünya Engelliler Günü Etkinliklerle Kutlandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:43



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:43

Muğla'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Muğla'daki engelli derneklerince Kurşunlu Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.Beyazay Derneğinin girişimiyle Kızılay'a kan bağışında bulunulduğu etkinlikte, Muğla Mehter Takımı gösteri sundu ve Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, engelli öğrenciler için zeybek oynadı.Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı konuşmada, engelli bireylerin topluma kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi. Civelek, engelli bireylerin kamu hizmetlerine erişimleri ve istihdam edilebilirlikleri konusunda son yıllarda devletin önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu da Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü kabul edilen 3 Aralık'ın tüm dünyada engellilik konusunda toplumsal bilincin artırılması ve engellilerin yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.Konuşmaların ardından Beyazay Derneği tarafından alınan akülü sandalye, Vali Civelek ve Muğla Beyazay Derneği Başkanı Pınar Boyacı tarafından ihtiyaç sahibine teslim edildi.Engellilerin gönüllerince eğlendiği programda, şiir dinletisi ve dans gösterisi de yapıldı.Engelliler ve aileleri daha sonra kendileri oluşturulan hatıra ormanına fidan dikimi yaptı.