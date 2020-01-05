Haberler » Güncel » Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 4 gözaltı - Haber

Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 4 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

05.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:40 Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 4 gözaltı
'nın ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla GİM Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin kaçak geçişine aracılık ettikleri öne sürülen zanlıların 'e kaçtıkları belirlendi.
İki gün süren teknik ve fiziki takibin ardından R.T, U.S, A.Ş. ve S.K. İzmir'de yakalandı.
Fethiye'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, kaybolduğu belirtilen 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
İlçede 3 Ocak'ta 15 düzensiz göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin cesedine ulaşılmış, kayboldukları belirtilen 7 düzensiz göçmenin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Fethiye, İzmir, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:46   Meteorolojiden Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haber
17:45   Eski futbolcu ve avukat Caner Dumanoğlu toprağa verildi - Haber
17:45   Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi - Haber
17:44   Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Haber
17:44   İzmir'de 11 gündür haber alınamayan genç, dağlık arazide bulundu - Haber
17:08   Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız, iş insanı olan babasına ait tabancayla intihar etti - Haber
16:57   Eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadınının kan donduran ifadeleri ortaya çıktı - Haber
15:52   MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Haber
15:26   Ruhsatsız dişçi muayenehanesinde 1620 mermi ele geçti: 6 gözaltı - Haber
14:26   İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Haber
5.01.2020 17:46:45