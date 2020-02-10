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Muğla'da eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

10.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:02Muğla'da eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
'nın ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir eğlence merkezinde Kenan T. ve Bora S. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Bora S, yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek Kenan T'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.
Öte yandan çıkan arbede sırasında seken kurşunlardan ikisi de kavgayı ayırmak isteyen Ali Duran'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan iki kişiyi hastaneye kaldırdı.
Bir kurşunla boynundan yaralanan Ali Duran'ın yeleğinin cebindeki cep telefonuna da bir kurşun isabet ettiği belirlendi.
Olaydan sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanan Bora S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bora Füzesi, Ortaca, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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