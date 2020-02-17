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Muğla'da elektrikli bisikletteki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kaydedildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde elektrikli bisiklete binen 6 kişinin trafikte seyretmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

17.02.2020 19:43 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:44
'nın ilçesinde elektrikli bisiklete binen 6 kişinin trafikte seyretmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Muğla- kara yolu Yerbelen mevkisinde kaydedilen görüntüde, elektrikli bisiklete sürücünün yanı sıra 4'ü çocuk 5 kişinin daha bindiği görülüyor.
Görüntüyü kaydeden Uğur Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını söyledi.
Bisikleti kullanan kişinin kara yolundan ilçe merkezine girdiğini ve ara sokakta gözden kaybolduğunu anlatan Çakır, "Daha önce elektrikli bisiklete binen üç kişi görmüştüm ama 6 kişiyi görmemiştim. Bisikleti süren kişi hem kendi hayatını hem de çocukların hayatını tehlikeye sokuyor." dedi.
Muğla'da elektrikli bisikletteki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kaydedildi

Fethiye, Ortaca, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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