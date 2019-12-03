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Muğla'da empati parkuru protokole zor anlar yaşattı

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla kurulan empati parkurunu kullanan protokol üyeleri, zor anlar yaşadıMilas Gençlik Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Kredi Yurtlar Kurumu Milas Yurt Müdürlüğü ve M.

03.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:56Muğla'da empati parkuru protokole zor anlar yaşattı
'nın ilçesinde 3 Dünya Engeliler Günü dolayısıyla kurulan empati parkurunu kullanan protokol üyeleri, zor anlar yaşadı
Milas Gençlik Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Kredi Yurtlar Kurumu Milas Yurt Müdürlüğü ve M. Önol Karadeveci Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinlikleri düzenlendi.
Milas Gençlik Merkezi'nin ana bina girişinin kapatılarak davetliler, engelli yolundan içeri alındı.
Programda engellilerden oluşan dans ve müzik ekibi gösteri yaptı.
Etkinlikte empati parkuru tanıtıldı. Parkuru tamamlamaya çalışan protokol üyeleri zor anlar yaşadı.
Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, empati parkurunun engellilerin yaşadığı sorunların sadece bir kısmını gözler önüne serdiğini söyledi.

Aralık, Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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