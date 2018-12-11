Muğla'da Ev Yangını

Muğla
'nın Milas
ilçesinde çıkan yangında evde hasar oluştu.
Burgaz Mahallesi Çimen Sokak'ta Hediye Önder'e ait evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evin oturma odasında başlayan yangın kısa sürede büyürken evde bulunan Doğuş
Namlı da yangını fark ederek dışarı çıktı.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken evde hasar meydana geldi.
Evde bulunan bir muhabbet kuşu da dumandan etkilenmemesi çin itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.
Doğuş,Milas,Muğla
11 Aralık 2018 Salı 18:26