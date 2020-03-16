Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.
16.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:38
Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Yayla Ceylan Mahallesi İnce Aliler mevkisinde Coşkun Yanatma'ya ait iki katlı ahşap evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler evi sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışmalarını izleyen ev sahibi ve yakınları üzüntü yaşadı.
Yangın sırasında Yanatma'nın evde bulunmadığı öğrenildi.
Yayla Ceylan Mahallesi İnce Aliler mevkisinde Coşkun Yanatma'ya ait iki katlı ahşap evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler evi sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışmalarını izleyen ev sahibi ve yakınları üzüntü yaşadı.
Yangın sırasında Yanatma'nın evde bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Seydikemer, Muğla, Güncel
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