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Muğla'da "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara davullu zurnalı moral

Muğla'nın Menteşe ilçesinde roman müzisyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına uyan vatandaşları sokaklarda çaldıkları müziklerle eğlendiriyor.

13.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:40
Muğla'da
Muğla 'nın Menteşe ilçesinde roman müzisyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına uyan vatandaşları sokaklarda çaldıkları müziklerle eğlendiriyor.
Menteşe Belediyesinin, "Mutlu kal Menteşe, evde kal Menteşe" sloganıyla Muğla Müzisyenler Derneği üyesi roman müzisyenlerden oluşturduğu 10 kişilik ekip, her gün ayrı cadde ve sokaklarda gezerek evlerinde sıkılan ilçe sakinlerine çaldıkları müziklerle moral veriyor.
Bazı vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak müziğe eşlik ediyor, kimisi ise sokağa çıkıp oynuyor.
Roman müzisyenler, Muslihittin Mahallesi'nde de yaklaşık 1 saat boyunca çaldıkları şarkı ve türkülerle vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı.
Evinin önüne çıkıp oynayarak müzisyenlere eşlik eden 76 yaşındaki Kahir Sönmez, AA muhabirine, belediyenin uygulamasından son derece memnun olduklarını dile getirdi. Sönmez, uygulama sayesinde evde sıkılmadıklarını belirtti.
Bir kargo firması çalışanları da müziğe "Zeybek" oynayarak eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Menteşe, Muğla, Güncel
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