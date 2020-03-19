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Muğla'da evde kalanlar için online spor

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) uyarılarını dikkate alıp evden çıkmayanlar için "Evde kal, sporsuz kalma" projesi geliştirdi.

19.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:30
Muğla'da evde kalanlar için online spor
Muğla 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) uyarılarını dikkate alıp evden çıkmayanlar için "Evde kal, sporsuz kalma" projesi geliştirdi.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce evden çıkmayanlar için hafta içi belirlenen gün ve saatte sosyal medyadan canlı yayına başladı.
Spor okulunun sonunda tüm katılımcılara Online Katılım ve Başarı Belgesi verileceği belirtildi.
Bugün ilk antrenmanın gerçekleştirildiği İnstagram Spor Okulunu 473 kişi takip etti.
Etkinlik, instagram üzerinden Pazartesi, Salı ve Perşembe günü saat 11: 15-12: 00 arasında canlı olarak gerçekleşiyor.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Uzmanı Özden Çilek tarafından verilen eğitimlerde branş antrenörlerinin de katılımıyla farklı antrenmanların çocuk ve gençlere sunulacağı belirtildi.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, hedeflerinin düzenli ve planlı şekilde egzersizlerle insanların formda kalmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Instagram, Menteşe, Muğla, Spor

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