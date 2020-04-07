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Muğla'da evin bahçesine giren domuz paniğe neden oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesine giren domuz, kısa süreli panik yaşattı.

07.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:12
Muğla'da evin bahçesine giren domuz paniğe neden oldu
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesine giren domuz, kısa süreli panik yaşattı.
Yiyecek bulmak için araziden ilçe merkezine inen yaban domuzu, Yeniköy Mahallesi Metin Yanık Sokak'taki bir evin bahçesine girdi.
Bahçede domuzu gören ev sakinleri ile mahalleli kısa süreli panik yaşadı. Yoldan geçenlerin de heyecanlandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, paniğe neden olan domuzun, bahçeden hızla uzaklaşıp bir köpek tarafından kovalanması yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeniköy Mahallesi, Bodrum, Muğla, Güncel
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