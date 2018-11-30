Muğla'da Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık İddiası

Muğla
'nın Ula
ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtarak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle bir kişinin 74 bin lirasını aldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Gökova
Mahallesi'nde yaşayan F.D'yi (67) telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "Banka hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi." diyerek, banka hesabından parasını çekmesini istedi.
Hesabındaki 63 bin lira ile evdeki 11 bin lirayı evine gelen şüpheliye veren F.D, bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, kimliğini tespit ettiği N.S'yi, Bodrum
ilçesindeki evinde yakaladı.
Evdeki aramada bulunan ve F.D'ye ait olduğu değerlendirilen 74 bin liraya da el konuldu.
Ula,Polis,Muğla