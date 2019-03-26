Muğla'da Fetö Yapılanmasına 4 Tutuklama

Muğla
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında daha önce işlem yapılan ve cezaevine giren, cezaevinden çıktıktan sonra da FETÖ terör örgütünün yeniden yapılanma faaliyetlerine devam eden 5 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan cezaevine giren ve cezaevinden çıktıktan sonra Muğla'da örgüt yapılanmasını yeniden aktif hale getirmek için faaliyette bulundukları tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Muğla Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda
12 bin 600 dolar, 8 bin 300 TL para ve dijital materyaller ele geçirilmişti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Muğla Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartı iye serbest bırakıldı. - MUĞLA
Muğla, 3. Sayfa
Kaynak: İHA