Muğla'da firari zanlı sahte kimlikle yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, firari zanlı, sahte kimlikle yakalandı.
Hisarönü Mahallesi'nde devriye görevindeki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü otomobili ormanlık alanda bırakıp kaçtı.
Jandarma ekipleri, ormanlık alanda Rasim T'yi (38) yakalayarak gözaltına aldı.
Üzerinde sahte kimlik bulunan zanlı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarının yanı sıra 12 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası, 7 ayrı suçtan da hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.
Rasim T, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Kaynak: AA