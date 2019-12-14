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Muğla'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçı kayboldu

Muğla'da fırtınada denize açıldıktan sonra teknesi kıyıya vuran balıkçıya ulaşmak için çalışma başlatıldı.

14.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:02Muğla'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçı kayboldu
'da fırtınada denize açıldıktan sonra teknesi kıyıya vuran balıkçıya ulaşmak için çalışma başlatıldı.
Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde, Güllük Körfezi'nden teknesiyle denize açılan Mehmet Narlı'dan alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Çalışma başlatan sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, Narlı'nın kullandığı teknenin kıyıya vurduğunu belirledi.
Narlı'nın bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Kaybolan balıkçının kardeşi Baki Narlı, ağabeyinin teknesi bulunduktan sonra başlatılan arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamamasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Ağabeyinin küçük yaşlardan bu yana balıkçılık yaptığını belirten Narlı, "Ağabeyim 67 yaşında, denizde tecrübeli birisi. Umarım sağ şekilde kendisine ulaşırız." dedi.

Güllük Mahallesi, Mehmet Narlı, Narlı, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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