Haberler » Güncel » Muğla'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedi bulundu - Haber

Muğla'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedi bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde fırtınada denize açıldıktan sonra teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedine ulaşıldı.

15.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:08Muğla'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedi bulundu
'nın ilçesinde fırtınada denize açıldıktan sonra teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedine ulaşıldı.
Güllük Körfez'inden teknesiyle denize açılan Mehmet Narlı'nın cesedi, teknenin bulunduğu yerin 2 deniz mili uzağındaki Ziraat Adası kıyısında sahil güvenlik ekipleri ile arama çalışmasına katılan dalgıçlar tarafından bulundu.
Narlı'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde dün Güllük Körfez'inden teknesiyle denize açılan Mehmet Narlı'dan alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmişti. Narlı'nın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Mehmet Narlı, Milas, Narlı, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35 İzmir eşinin 'bakımsızsın' diye darbettiği filiz, yaşam savaşı veriyor-2 - Haber
15:34 Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - Haber
15:34 Kafkas öğrenciler İstanbul'da bir araya geldi - Haber
15:33 İzmir'deki Las Tesis eylemini binlerce kadın katıldı - Haber
15:28 Bornova'nın sorunları Kuşadası'nda tartışıldı - Haber
15:13 Komandolar dağlarda teröristlerin izini sürüyor - Haber
13:25 İBB'ye ait logar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
11:49 5 yılda 7 bin 302 yabancı teröristin yakalandığı Risk Analiz Birimi'ne ilk kez girildi - Haber
11:40 Kamikaze İHA'lar teslim edilecek - Haber
11:21 Antalya'da "ay balığı" görüntülendi - Haber
15.12.2019 15:44:57