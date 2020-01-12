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Muğla'da foto kapana karakulak takıldı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, nesli tükenme tehdidi altında olan karakulak yaban hayvanlarını izlemek için kullanılan foto kapana takıldı.

12.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:23Muğla'da foto kapana karakulak takıldı

MUĞLA'nın ilçesinde, nesli tükenme tehdidi altında olan karakulak yaban hayvanlarını izlemek için kullanılan foto kapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yaban hayvanlarını izlemek için doğaya yerleştirdiği foto kapanlar sayesinde yaban hayatını izlemeye devam ettiği bildirildi. Köyceğiz'de doğaya yerleştirilen foto kapana bu kez, Türkiye'de nesli tehdit altında olan karakulakın takıldığı kaydedilerek, "Foto kapana hem gece hem de gündüz görüntüsü takılan karakulak daha sonra ise envanter ve av koruma kontrol faaliyetleri esnasında DKMP görevlilerin objektifine poz verdi. Elde edilen görüntüler nesli tehdit altında olan bu türün ülkemizdeki varlığının görülmesi bakımından büyük önem taşıyor" denildi.



Köyceğiz, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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