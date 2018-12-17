17 Aralık 2018, 14:27
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Muğla'da Fuhuş Operasyonu

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Muğla ve ilçelerinde maddi durumu iyi olmayan genç yaştaki kadınları fuhşa teşvik ettikleri iddiasıyla M.S. ve A.E'yi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından "fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.


Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Menteşe,Muğla
Kaynak: AA