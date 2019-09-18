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Muğla'da fuhuş operasyonu

Muğla'da, iş vaadiyle kandırdıkları yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

18.09.2019 22:48Muğla'da fuhuş operasyonu
Muğla'da, iş vaadiyle kandırdıkları yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yurt dışından iş vaadiyle kandırılarak kente getirilen kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda, yabancı uyruklu M.A'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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