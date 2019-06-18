18.06.2019 14:23
Haberler» Güncel» Haber

Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişiye tutuklama

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliğince Fethiye ile Bodrum'dan ikişer, Aydın'ın Kuşadası ilçesinden de bir göçmen kaçakçılığı olayını organize ettikleri ileri sürülen Y.Ç, M.Y. ve A.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Samsun'un Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinde bulundukları tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Fethiye'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Kaynak: AA
Aydın, Bodrum, Fethiye, Muğla, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:28 Düzce Belediyesi alt yapı çalışmaları Koçyazı'da başladı
16:28 Salda Gölü'ndeki gölet projesine mahkemeden iptal kararı
16:28 TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR (4)
16:28 Bolu'dan Ankara'ya yürüyen işçiler, Kahramankazan'a ulaştı
16:28 Yalova'da kayınvalidenin öldüğü dünür 2 ailenin kavgası
16:27 Başkan Vekili Karataş, çöp depolama alanında incelemelerde bulundu
16:27 Soylu: 6 ay içinde buranın kurallarına uydular uydular, uymadılar gereğini yerine getireceğiz