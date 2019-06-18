18.06.2019 14:55
Haberler» Güncel» Haber

Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişiye tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliğince Fethiye ile Bodrum'dan ikişer, Aydın'ın Kuşadası ilçesinden de bir göçmen kaçakçılığı olayını organize ettikleri ileri sürülen Y.Ç, M.Y. ve A.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Samsun'un Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinde bulundukları tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Fethiye'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişiye tutuklama
Kaynak: AA
Aydın, Bodrum, Fethiye, Muğla, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:13 Diyarbakır'da Mursi için gıyabi cenaze namazı
16:12 Başkan Özcan Alzheimer Merkezi'ni ziyaret etti
16:12 DHA DIŞ – Lunaparkta emniyet kemeri kopan kadın ölümden döndü
16:11 Hastanede 'Yangın' tatbikatı gerçeği aratmadı
16:11 TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR (2)
16:11 FETÖ sanığı eski AYİM üyesine etkin pişmanlık indirimi
16:10 Burdur'da su baskınının yaraları sarılıyor